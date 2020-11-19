عويدات أمهل نادي اليخوت الشراعية 15 يوماً لإزالة المخالفة

تم اليوم استدعاء رئيس نادي اليخوت الشراعية في البترون ربيع سالم أمام المباحث الجنائية، وبعد التأكد من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من قيام المخالفات على الأملاك البحرية، أمر بإزالتها وأعطى النادي مهلة خمسة عشر يوماً للتنفيذ، بعدما سبق أن قرر فض الأختام بالشمع الأحمر التي وُضعتمن قبل مفرزة الشواطىء في الشمال.