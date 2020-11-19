قائد الجيش استقبل سفير لبنان في الارجنتين ونديم قصار

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير لبنان في الأرجنتين السيد جوني إبراهيم، ثم المدير العام لـ "فرنسبنك" السيد نديم قصار، وتناول البحث شؤونا مختلفة.