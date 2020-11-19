لبنان

قائد الجيش استقبل سفير لبنان في الارجنتين ونديم قصار

Lebanon 24
19-11-2020 | 16:34
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير لبنان في الأرجنتين السيد جوني إبراهيم، ثم المدير العام لـ "فرنسبنك" السيد نديم قصار، وتناول البحث شؤونا مختلفة.
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جوزاف عون

جوني إبراهيم

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