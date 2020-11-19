مروحيات الجيش ألقت فوق بلدات عكارية مناشير... هذا ما دعت إليه!

ألقت مروحيات تابعة للجيش اللبناني فوق عدد من البلدات العكارية، مناشير تدعو المواطنين إلى التقيد بإجراءات التعبئة العامة والتزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.



وكتب على المناشير عبارة "إلتزموا الحجر المنزلي، الكورونا مش مزحة".

