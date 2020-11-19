توضيح من المدير العام لادارة المناقصات جان العلية...

أوضح المدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية، "أن ادارة المناقصات هي مديرية عامة ضمن هيكلية التفتيش المركزي وهي تتألف من عدة مديريات ودوائر وأقسام وبالتالي من الخطأ تسميتها بدائرة المناقصات ولذلك اقتضى التوضيح.