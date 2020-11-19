لبنان

دوريات مشتركة للقوى الامنية في الميناء لتطبيق قرار التعبئة العامة

Lebanon 24
19-11-2020 | 17:10
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تقوم وحدات مشتركة من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وشرطة البلدية بتسيير دوريات في معظم شوارع الميناء. 

كما تقوم الدوريات بإغلاق المحال التي لم تلتزم بقرار التعبئة العامة. 
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الجيش

الميناء

التعبئة العامة

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