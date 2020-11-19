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لبنان
دوريات مشتركة للقوى الامنية في الميناء لتطبيق قرار التعبئة العامة
Lebanon 24
19-11-2020
|
17:10
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تقوم وحدات مشتركة من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وشرطة البلدية بتسيير دوريات في معظم شوارع الميناء.
كما تقوم الدوريات بإغلاق المحال التي لم تلتزم بقرار التعبئة العامة.
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الميناء
التعبئة العامة
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