دوريات مشتركة للقوى الامنية في الميناء لتطبيق قرار التعبئة العامة

تقوم وحدات مشتركة من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وشرطة البلدية بتسيير دوريات في معظم شوارع الميناء.



كما تقوم الدوريات بإغلاق المحال التي لم تلتزم بقرار التعبئة العامة.