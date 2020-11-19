22
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اعادة تعيين القائد السابق لشرطة بلدية طرابلس.. واعفاء القائد الحالي بأمر رئاسي
Lebanon 24
19-11-2020
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام صباح اليوم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، بإعفاء قائد الشرطة الحالي عبدالله خضر من مركزه كقائد شرطة بلدية طرابلس.
وقام الرئيس بتعيين القائد السابق ربيع الحافظ كقائداً جديداً للشرطة في قرار اعتبره المواطنين غريباً بعد ان اعفاء الاخير منذ مدة اثناء الثورة وقيام عدد من عناصر الشرطة بالاعتداء على مواطنين، وعلى رئيس البلدية.
يذكر انه انتشر منذ يومين خبر عن قيام رئيس الشرطة المعفي بمخالفة قانونية بعدم تحرير محضر لشاحنة كانت تنقل حجارة اثرية في طرابلس واخلاء سبيلها، في حين اوضحت المصادر في رئاسة البلدية ان الاعفاء غير متعلق بالقضية.
تابع
الأكثر قراءة
جنون الدولار: ارتفاع جديد.. وهذا سعره بالسوق السوداء
Lebanon 24
جنون الدولار: ارتفاع جديد.. وهذا سعره بالسوق السوداء
09:13 | 2020-11-19
19/11/2020 09:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة العميد طوني قهوجي مدير المخابرات الجديد اعلامية شهيرة.. من هي؟ (صورة)
Lebanon 24
زوجة العميد طوني قهوجي مدير المخابرات الجديد اعلامية شهيرة.. من هي؟ (صورة)
14:16 | 2020-11-19
19/11/2020 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفع أسعار الخبز والدواء والمحروقات... الفوضى آتية!
Lebanon 24
بعد رفع أسعار الخبز والدواء والمحروقات... الفوضى آتية!
10:00 | 2020-11-19
19/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض قادم من جنوب ايطاليا.. استعدوا لأمطار طوفانية وثلوج على 1700م
Lebanon 24
منخفض قادم من جنوب ايطاليا.. استعدوا لأمطار طوفانية وثلوج على 1700م
07:54 | 2020-11-19
19/11/2020 07:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم
Lebanon 24
هكذا أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم
23:04 | 2020-11-18
18/11/2020 11:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:29 | 2020-11-19
ماكرون يتابع الوضع في لبنان: لتعيين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية
18:28 | 2020-11-19
تزوير البطاقات الإعلامية مستمرّ... وهذا ما طلبته عبد الصمد من الداخلية!
18:02 | 2020-11-19
اخماد حريق داخل شقة سكنية في ساحل علما
17:33 | 2020-11-19
متحدون ناشد رئيس الجمهورية عدم التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة قبل إقرار استقلالية القضاء والتدقيق الجنائي
17:32 | 2020-11-19
عمال معمل معالجة النفايات في صيدا واصلوا اعتصامهم: نرفض استقبال اي شاحنة لحين تحقيق مطلبنا
17:30 | 2020-11-19
مرتضى: اهتمامنا بعكار نابع من إيماننا المطلق برفع الحرمان عن كل المناطق
فيديو
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
Lebanon 24
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
18:00 | 2020-11-19
19/11/2020 18:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"100 تنين".. أطول مصعد خارجي في العالم يعود للعمل! (فيديو)
Lebanon 24
"100 تنين".. أطول مصعد خارجي في العالم يعود للعمل! (فيديو)
18:00 | 2020-11-19
19/11/2020 18:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهور يتنمر على شكل شقيقتي ديانا كرازون: "سيليكون ويتحرك"
Lebanon 24
الجمهور يتنمر على شكل شقيقتي ديانا كرازون: "سيليكون ويتحرك"
15:00 | 2020-11-19
19/11/2020 18:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact