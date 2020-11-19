اعادة تعيين القائد السابق لشرطة بلدية طرابلس.. واعفاء القائد الحالي بأمر رئاسي

قام صباح اليوم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، بإعفاء قائد الشرطة الحالي عبدالله خضر من مركزه كقائد شرطة بلدية طرابلس.وقام الرئيس بتعيين القائد السابق ربيع الحافظ كقائداً جديداً للشرطة في قرار اعتبره المواطنين غريباً بعد ان اعفاء الاخير منذ مدة اثناء الثورة وقيام عدد من عناصر الشرطة بالاعتداء على مواطنين، وعلى رئيس البلدية.يذكر انه انتشر منذ يومين خبر عن قيام رئيس الشرطة المعفي بمخالفة قانونية بعدم تحرير محضر لشاحنة كانت تنقل حجارة اثرية في طرابلس واخلاء سبيلها، في حين اوضحت المصادر في رئاسة البلدية ان الاعفاء غير متعلق بالقضية.