شحنات إغاثية طبية من منظمة سيدر للاغاثة لدعم مستشفى رفيق الحريري الجامعي

أطلقت منظمة سيدر للإغاثة (Cedars Relief)، مبادرة لدعم مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث قامت بالتعاون مع الجمعية الطبية الأميركية اللبنانية - فرع لوس أنجلوس وجمعية الصيدلة في الشرق الأوسط بتقديم معونات طبية طارئة للمستشفى، تخطت قيمتها الأربعين ألف دولار أميركي، مؤلفة من أدوية ومستلزمات طبية ومعدات للوقاية الشخصية.

وأشار بيان صادر عن ادارة المستشفى، الى "ان هذه المساعدات وزعت على المستشفى بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، باعتبار أنه المستشفى الأول الذي كان في طليعة المعركة لمكافحة فيروس كورونا من أجل حماية الأرواح البشرية.

وقد تم إرسال الشحنة الأولى في 17 آب 2020 من خلال جمعية صليب إعانة الأرمن في لبنان (Armenian Relief Cross of Lebanon)، ثم تلقى المستشفى باقي الشحنات، المؤلفة من 20 منصة من المستلزمات الطبية، بواسطة مشروع الإغاثة اللبناني (Lebanon Relief Project) ومنظمة الإغاثة الطبية العالمية وذلك بالتعاون مع منظمات أميركية أخرى تعمل على إرسال شحنات إضافية من المساعدات الطبية في المستقبل.

إن إدارة المستشفى تتقدم بالشكر والامتنان من كافة الأشخاص والجمعيات، وكل من وقف الى جانب المستشفى في هذه الفترة العصيبة وساعد من خلال التبرع بأية وسيلة كانت، وهي تؤمن أنه من الضروري التكاتف والوقوف جنبا إلى جنب ويدا بيد للحد من انتشار هذا الفيروس، وتقدر عاليا هذه المساهمات التي تشكل دعما أساسيا للمستشفى.

وتؤكد إدارة المستشفى على بذل قصارى جهدها لاحتواء هذه الأزمة والاستمرار بالقيام بواجبها الوطني والانساني تجاه المواطنين والوطن".