لقاء الجمهورية يدعو وسائل الاعلام والمدارس والجامعات الى تخصيص حصة دراسية يومي الجمعة والسبت لتعزيز الروح الوطنية

اصدر "لقاء الجمورية" بيانا جاء فيه : "نظرا لالغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال والاكتفاء بتكريم رجال الاستقلال، يدعو لقاء الجمهورية الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع وجميع المواقع الاخبارية كما ويدعو شبكات التواصل الاجتماعي والجامعات والمدارس إلى نشر وبث وتخصيص حصص دراسية يومي الجمعة والسبت عن عيد العلم الذي يصادف بتاريخ 21 تشرين الثاني وذلك بهدف تعزيز الروح الوطنية وتربية الاجيال الصاعدة على محبة الرمز الوطني الابرز واحترامه والتزام الدفاع عنه وحده دون سواه".

