التقرير اليومي لمستشفى الحريري... هذا ما تضمّنه!

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا و/ Covid-19.
ويبين التقرير بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، كما يلي :
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 318 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 19.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 705 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32.
- حالات وفاة: 1.
المصدر:
"الوكالة الوطنية للاعلام"