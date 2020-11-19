توقيف صاحب وسيلة إعلامية أصدرت بطاقة صحافية لغير لبناني.. هذا ما حذر منه وزير الداخلية!

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في بيان، أنه "في اطار متابعة الاجراءات المتخذة للحد من وباء كورونا، أوقف حاجز لقوى الامن الداخلي سيارة مخالفة لقرار المفرد والمجوز، فعمد صاحبها الى ابراز بطاقة صحافية، وبعد التدقيق فيها من العناصر تبين أن حاملها غير لبناني يدعى ي.ش، ويعمل في احدى ورش البناء، فتم توقيفه واجراء التحقيق اللازم معه. وبنتيجة التحقيق، اوقف صاحب الوسيلة الاعلامية التي اصدرت البطاقة وهو محام، وتمت احالته على القضاء المختص".

وحذر "الجميع من الاستمرار بهذا الاسلوب والتمادي في انتحال الصفة، وذلك حرصا على تطبيق القانون وحفاظا على مهنة الاعلام والصحافة وصونا لكرامة العاملين في هذا القطاع".