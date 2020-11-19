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لبنان
مسيرة اسرائيلية معادية تحلق فوق الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة
Lebanon 24
19-11-2020
|
19:26
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حلّقت مسيرة اسرائيلية معادية فوق مستعمرة المطلة والحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة. كما يسجل استنفار لجيش العدو داخل المستعمرة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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