لبنان

مسيرة اسرائيلية معادية تحلق فوق الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة

Lebanon 24
19-11-2020 | 19:26
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حلّقت مسيرة اسرائيلية معادية فوق مستعمرة المطلة والحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة. كما يسجل استنفار لجيش العدو داخل المستعمرة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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