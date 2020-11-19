لبنان

هذا هو مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة منذ السبت حتى الليلة!

Lebanon 24
19-11-2020 | 20:26
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أعلنت قوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة عبر "تويتر" أن "مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة، اعتبارا من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 19,00 من تاريخ اليوم 19-11-2020 منعا لانتشار فيروس كورونا، 18189 محضرا".

وذكرت "المواطنين أن "بإمكانهم الإبلاغ عن أي مخالفة عبر إرسال رسالة خاصة إلى شعبة العلاقات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن صورا توثق المخالفة أو عبر خدمة "بلغ" على الموقع الرسمي للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي:
www.isf.gov.lb أو الاتصال بغرفة العمليات على الرقم 112".
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