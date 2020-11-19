هذا ما قاله الجيش بشأن إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة فوق منطقة سهل الخيام

اعلن الجيش اللبناني أن اسرائيل اقدمت اليوم على إطلاق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان، وقد سقط 7 منها فوق منطقة سهل الخيام.



واوضح الجيش انه تتم متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.