لبنان

بوابة معمل النفايات في صيدا فتحت أمام الشاحنات.. ممثل العمال : سنواصل إضرابنا حتى نيل مطالبنا

Lebanon 24
19-11-2020 | 22:55
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 أكد ممثل العاملين في معمل فرز النفايات الصلبة في مدينة صيدا خالد عكرة : "أننا كعمال فتحنا بوابة المعمل مساء اليوم بعد تمني مخابرات الجيش علينا تفاديا لأي صدام بين الطرفين وكلنا لا نريده، وقد دخلت شاحنة بيك اب إلى باحة المعمل وستتبعها كميونات محملة بالنفايات عند الخامسة من فجر غد الجمعة لتفريغها، لكننا لن نعاود العمل وسنواصل اضرابنا لحين نيل مطالبنا."

وكشف أنه "تم استدعاؤنا انا وسعد الدين السبع أعين وحسن حجازي للحضور غدا الى المخفر في سرايا صيدا الحكومية عند التاسعة صباحا للتحقيق معنا بحسب ما علمنا بسبب تصاريحنا للاعلام".

وقال: "نحن على استعداد للمثول في المخفر لأننا لم نقتل أو نسرق فقد اعتصمنا سعيا لنيل حقوقنا برواتب تؤمن لنا الحد الأدنى من العيش بكرامة ، والعمال اختارونا لنتفاوض مع الشركة باسمهم، فاذا أحبت إدارة الشركة إعطائنا حقوقنا جيد واذا لا اوقفونا عن العمل واصرفوا لنا حقوقنا وتعويضاتنا ونخرج حينها من عملنا".

وأوضح: "في حال طال وجودنا غدا داخل المخفر لساعتين أو أكثر فسوف يعتصم العمال أمام مدخل السرايا لحين خروجنا".

وختم محذرا: "أي عامل غريب او سائق يدخل للعمل في المعمل سنطرده"، معتبرا أنه "يسلب قوتنا ومصدر عيشنا الوحيد وبات هنا مصير حياة من يدق برزقنا ومعيشتنا سندق رأسه وغدا سننتظر لتتوضح الأمور أمامنا ونأمل خيرا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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