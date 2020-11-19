جريحان في حادثي سير على طريق عام ضهر العين الكورة

ادى تعرض سائق سيارة لوعكة صحية الى انحراف سيارته عن مسارها واستقرارها على متن الفاصل الاسمنتي على طريق عام ضهر العين - الكورة. وقد عمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعافه ونقله الى احد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.كما قام جهاز الطوارئ في الجمعية الطبية باسعاف المدعو "ا.د" وهو من الجنسية السورية جراء تعرضه لحادث تصادم بينه وبين سيارة من نوع تويوتا أثناء قيادته دراجة نارية على طريق عام ضهرالعين -الكورة بالقرب من باتيسيري حنا، وقد نقل للمستشفى للمعالجة.