لبنان

جولة جديدة للحِراك

Lebanon 24
20-11-2020 | 00:04
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تستعد قوى الحراك لجولة جديدة في الشوارع، تسبق قرارات رفع الدعم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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