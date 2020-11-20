الحريري لا يتواصل مع باسيل.. والسبب؟

ردّت المصادر المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية إحجام الرئيس المكلف سعد الحريري عن التواصل مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السايق جبران باسيل، الى كون باسيل لم يسمه، كرئيس مكلف، وأنه وكتلته تركا الأمر لرئيس الجمهورية، والحريري يتواصل الآن مع الرئيس الذي فوضه رئيس التيار باتخاذ الموقف.