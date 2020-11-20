لبنان

محاولة مصالحة

Lebanon 24
20-11-2020 | 04:31
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عُلم أنّ لقاء طويلاً عُقد بين رئيس حزب مسيحي وابنة شقيقه المنخرطة في المعترك السياسي بقوة، تناول وضع الحزب من خلال التغيير المرتقب على مستوى كبير.
 
المصدر: النهار
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