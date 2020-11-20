لبنان

شراء الخبز

Lebanon 24
20-11-2020 | 04:32
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شوهد انتشار عسكري في محيط احد الافران في جسر الباشا ليتبين ان ضابطا كبيرا دخل يشتري خبزا وحاجات اخرى لمنزله.
 
المصدر: النهار
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