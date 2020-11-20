دياب في الدوحة؟

تشير مصادر رئاسية إلى أن قرار الصندوق القطري للتنمية بترميم وتأهيل المدارس الرسمية التي تضررت جراء انفجار المرفأ هو باكورة خطوات قطرية تجاه لبنان ستتكلل بدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للقيام بزيارة رسمية إلى الدوحة.