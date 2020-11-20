لبنان

دياب في الدوحة؟

Lebanon 24
20-11-2020 | 04:38
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تشير مصادر رئاسية إلى أن قرار الصندوق القطري للتنمية بترميم وتأهيل المدارس الرسمية التي تضررت جراء انفجار المرفأ هو باكورة خطوات قطرية تجاه لبنان ستتكلل بدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للقيام بزيارة رسمية إلى الدوحة.
المصدر: نداء الوطن
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قطر

حسان دياب

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