لبنان

عقوبات أميركية مرتقبة

Lebanon 24
20-11-2020 | 04:41
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يتحدث بعض المتابعين عن أنّ رزمة عقوبات أميركية جديدة ضد سياسيين لبنانيين تأجلت بضعة أيام بناءً على طلب إحدى الدول الناشطة في الملف اللبناني.
المصدر: نداء الوطن
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