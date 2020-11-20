لبنان

مدير جديد لمخابرات الجيش اللبناني

Lebanon 24
20-11-2020 | 05:34
A-
A+
Doc-P-767639-637414474487166916.jpg
Doc-P-767639-637414474487166916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب نذير رضا في "الشرق الأوسط" سمَّى المجلس العسكري التابع لقيادة الجيش اللبناني، أمس، العميد الركن طوني قهوجي، مديراً للمخابرات؛ خلفاً للعميد طوني منصور الذي يُحال على التقاعد الشهر المقبل، وأرسل قراره إلى وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر لتوقيعه.
ويُحال العميد منصور إلى التقاعد في 8 كانون الأول المقبل. وقبل انتهاء ولايته أثير جدل إعلامي حول التمديد له، وأن التمديد اصطدم بموانع سياسية بينها "حزب الله"، وهو ما نفته مصادر معنية قالت لـ"الشرق الأوسط" إن "القرار عسكري تقني غير سياسي"، واضعة الأنباء عن الجدل الذي أثير في إطار "المحاولات لاستغلال الموضوع سياسياً".
وأوضحت المصادر أن "التمديد أو تعيين مدير جديد لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كانا خيارين مطروحين"، شارحة أن "وجهة النظر التي كانت تؤيد التمديد للعميد منصور تنطلق من أن الوضع الحالي والتأزم القائم لا يسمح بتغييرات، بينما كانت وجهة النظر القائلة بضرورة تعيين مدير جديد للمخابرات تنطلق من قاعدة أن المؤسسة العسكرية استمرارية، وأن العميد قهوجي يتمتع بالكفاءة والمناقبية". وبين أخذ ورد، استمزج قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون رأي رئيس الجمهورية ميشال عون (الذي يعتبر وفق القانون القائد الأعلى للقوات المسلحة)، وتوافقا على تعيين العميد قهوجي في الموقع. وشددت المصادر على أنه «لم يكن هناك أي خلاف، ولا تباين بوجهات النظر. ما جرى تداوله كان بمثابة تكهنات وتحليلات سابقة لأوانها".
وبحسب الدستور، لا يحتاج هذا القرار العسكري إلى موافقة مجلس الوزراء؛ بل يتخذه المجلس العسكري المؤلف من خمسة أعضاء، ويحيله على وزيرة الدفاع للتوقيع عليه، فيصبح نافذاً.
وقالت مصادر مواكبة لعملية تسمية العميد قهوجي، إنه "خيار قائد الجيش بقوة ليكون في هذا الموقع"، مشيرة إلى وجود "انسجام تام بين قيادة الجيش ومديرية المخابرات، وهذا الأمر سيستمر بالتأكيد". والعميد قهوجي من خريجي دفعة عام 1994، ويتسلم رئاسة "الفرع الفني" في مديرية المخابرات منذ عام 2005، وهو الفرع المسؤول عن أعمال التنصت والتعقب التقني، ويعتبر من أهم الفروع في المديرية. ويقول عارفوه إنه "ابن المؤسسة العسكرية، ويتمتع بشخصية مؤسساتية، وغير مسيس". ويفرض القانون العسكري إجراء تعديلات في بعض المواقع في مديرية المخابرات، تنسجم مع التراتبية العسكرية، بالنظر إلى أن هناك ضباطاً وعمداء يتمتعون بالأقدمية العسكرية، ما يفرض على القيادة وضعهم بتصرفها إلى حين إيجاد مواقع جديدة يتسلمونها. أما في مديرية المخابرات، فيجري تعيين ضباط أقل رتبة وأقدمية من العميد قهوجي.
المصدر: الشرق الاوسط
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:41 | 2020-11-20
07:22 | 2020-11-20
07:07 | 2020-11-20
07:05 | 2020-11-20
07:04 | 2020-11-20
06:54 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website