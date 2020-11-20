لبنان

النفايات في صيدا: إضراب عمال الفرز أم أصحاب المعمل؟

Lebanon 24
20-11-2020 | 06:14
A-
A+
Doc-P-767649-637414497908232438.jpg
Doc-P-767649-637414497908232438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت آمال خليل في "الأخبار": لليوم الرابع على التوالي، واصل عمال معمل فرز النفايات في صيدا أمس إضرابهم عن العمل، للمطالبة برفع رواتبهم بعد تردي الأوضاع المعيشية. إضراب المعمل في سينيق انعكس على المدينة وجوارها حيث تراكمت أكوام النفايات، بعدما منع العمال شركة «أن تي سي سي» المكلفة جمع النفايات ونقلها من دخول حرم المعمل.

 

رئيس بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني محمد السعودي أعلن مساءً ،خلال زيارته المعمل، البدء برفع النفايات بمواكبة القوى الأمنية «لأنه لا يجوز أن تبقى النفايات مكدّسة في الشوارع في ظل جائحة كورونا»، داعياً العمال إلى «التفهّم وعدم عرقلة» دخول آليات «أن تي سي سي».

 

أما في ما يتعلق بالمطالب التي أعلن العمال الإضراب من أجلها، فقد أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن التحرك «كان مدفوعاً من الشركة المشغّلة للمعمل (آي بي سي) التي حاولت الضغط على الدولة لاحتساب سعر الطن الواحد المعالج من النفايات البالغ 95 دولاراً، بسعر صرف 3900 ليرة وليس على أساس سعر الصرف الرسمي كما تقبض حالياً». وفي هذا الإطار، لفت السعودي إلى اجتماعه الثلاثاء الماضي بوزير المال غازي وزني ونيته لقاء حاكم مصرف لبنان للبحث في الاتفاقية التي حصلت بين الدولة اللبنانية والمقاولين في مدينة بيروت ليصبح الدفع على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار وتطبيقه على اتفاقية تشغيل معمل نفايات صيدا. وقال السعودي إن وزني «أخذ علماً بالأمر وسيسعى لاتخاذ القرار المناسب مع مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان».

 

وكان ناشطون من حراك «صيدا تنتفض» ألقوا كميات من النفايات أمام مبنى البلدية في ساحة النجمة، احتجاجاً على أزمة النفايات. وتواصل النائب أسامة سعد مع كل من السعودي والمدّعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ومدير شركة «أن تي سي سي» للمطالبة برفع النفايات المكدّسة، قبل حلول الأمطار فوق أكوام النفايات. فيما أسف رئيس البلدية السابق عبد الرحمن البزري لتكرار أزمة النفايات «مراراً وتكراراً رغم عشرات الملايين من الدولارات التي صُرفت ولا تزال تُصرف لمعالجة هذا الموضوع الشائك الذي يبدو أن معالجته لم تكن حسب الأصول ولم تحظَ بالشفافية الكاملة».

 

المصدر: الأخبار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:41 | 2020-11-20
07:22 | 2020-11-20
07:07 | 2020-11-20
07:05 | 2020-11-20
07:04 | 2020-11-20
06:54 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website