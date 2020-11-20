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لبنان
لقاء فعتاب واتهامات
Lebanon 24
20-11-2020
|
06:20
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إلتقت شخصية وزارية بأحد النواب خلال تواجدهما معاً في مقر رسمي وحصل عتاب بينهما بعد تبادلهما الإتهامات أخيراً، بحسب أسرار "الجمهورية".
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