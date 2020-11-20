لبنان

عقوبات وبطاقة انتساب لتيار

Lebanon 24
20-11-2020 | 06:24
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جرت إتصالات مع رئيس تيار سياسي ليعدل عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق إحدى الشخصيات، لأنّها لن تكون ذات جدوى، باعتبار أن تلك الشخصية لا تحمل بطاقة إنتساب للتيار المذكور، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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