عقوبات وبطاقة انتساب لتيار

جرت إتصالات مع رئيس تيار سياسي ليعدل عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق إحدى الشخصيات، لأنّها لن تكون ذات جدوى، باعتبار أن تلك الشخصية لا تحمل بطاقة إنتساب للتيار المذكور، بحسب أسرار "الجمهورية".