لبنان

هل من تأجيل لفرض العقوبات على لبنان؟

Lebanon 24
20-11-2020 | 07:04
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كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ"الجمهورية" انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تمكن من إقناع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بتأجيل فرض عقوبات على السياسيين اللبنانيين الكبار تَجنّباً لمزيد من التعقيد وتعطيل جهود تأليف حكومة لبنانية توحي بالثقة في أسرع وقت.

 

وقالت هذه المصادر انّ الاميركيين سيواصلون لاحقاً، وقبل تَسلّم الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 كانون الثاني المقبل، فرض العقوبات على المسؤولين اللبنانيين في حال أصَرّوا على التهرّب من مسؤولياتهم في تأليف حكومة اختصاصيين ووقف الهدر والفساد وتأمين التغطية والدعم لـحزب الله، بحسب المصادر الديبلوماسية.

المصدر: الجمهورية
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