لبنان

قوى الأمن: 19245 محضر ضبط حتى السادسة صباحا

Lebanon 24
20-11-2020 | 07:57
A-
A+
Doc-P-767687-637414560593764210.jpg
Doc-P-767687-637414560593764210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قوى الامن الداخلي، أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتبارا من تاريخ 14/11/2020 ولغاية الساعة 6,00 من تاريخ اليوم 20/11/2020 بلغ 19245 محضرا.
مواضيع ذات صلة
قوى الامن: منفذ جريمة البسطة سوري وليس لبنانيا
lebanon 24
20/11/2020 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال بين اهالي الطلاب في الخارج والقوى الامنية امام مصرف لبنان (فيديو)
lebanon 24
20/11/2020 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الامن: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية، ستقوم قوى الامن الداخلي باطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ
lebanon 24
20/11/2020 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القوى الامنية اللبنانية قامت بعملية استباقية لعمليات امنية كان يُخطط لها في الشمال (الميادين)
lebanon 24
20/11/2020 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الامن

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2020-11-20
11:30 | 2020-11-20
11:25 | 2020-11-20
11:23 | 2020-11-20
10:54 | 2020-11-20
10:37 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website