قوى الأمن: 19245 محضر ضبط حتى السادسة صباحا

أعلنت قوى الامن الداخلي، أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتبارا من تاريخ 14/11/2020 ولغاية الساعة 6,00 من تاريخ اليوم 20/11/2020 بلغ 19245 محضرا.