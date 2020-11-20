لبنان

جهاز الاعلام في الكتائب يرد على مغالطات "نداء الوطن"

Lebanon 24
20-11-2020 | 08:40
A-
A+
Doc-P-767701-637414585326609534.jpg
Doc-P-767701-637414585326609534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن جهاز الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:

اوردت صحيفة نداء الوطن بالأمس مقالاً للسيدة غادة حلاوي جاءت فيه مغالطات عدة خصوصا لناحية اعتبار ان كل تصرفات الكتائب مجرد تنافس مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
لذا وحرصا على تصويب الأمور نود ان نوضح التالي:

اولا- يعارض حزب الكتائب كل المنظومة الحاكمة واحزابها ويحملها مجتمعة مسؤولية انهيار لبنان، فهي تخدم وتؤمن مصالح بعضها البعض في السر وتختلف في العلن.
فلا يجوز تحوير خطاب حزب الكتائب ومواقفه الرسمية من خلال حملة اعلامية ممنهجة هدفها النيل من نجاح ومصداقية حزب الكتائب عشية ذكرى تأسيسه.

ثانيا- يرى حزب الكتائب نفسه خارج اي سباق مع الثنائي المسيحي اي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لأنه حزب وطني عابر للمناطق، يحمل هموم كل اللبنانيين من كل الطوائف ولم يوقع تفاهمات لتقاسم الحصص والتعيينات المسيحية، فضاعت الحقوق وانتكس الوطن.

ثالثا- منذ استقالة وزراء الكتائب من الحكومة عام 2016، يرفع الحزب لواء المعارضة بوجه كل المنظومة الحاكمة ويخاصمها علنا، وممارسته المعارضة لسنوات ومساهمته في حث الناس على المحاسبة وتحريضهم على المطالبة بحقوقهم اثمر ثورة يعتبرها الحزب محطة أساسية في مسار التغيير نحو لبنان جديد.

رابعا- لكل من يدعي الغيرة على حزب الكتائب، نؤكد له على أن الحزب اليوم يشهد عمليات انتساب واستقطاب لم يشهد لها مثيلا منذ سنوات، وهذا ما يبرر حملات البعض عليه خوفا من استمرار تآكل شعبيتهم.

خامسا- اخصام الكتائب هم اخصام الشعب اللبناني الذين اوصلوا لبنان إلى ما وصل اليه، فيما حلفاؤه هم كل الشرفاء الذين فاجأت ثورتهم الجميع وبات حجمهم اليوم يفوق حجم المنظومة الحاكمة مجتمعة بأضعاف.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2020-11-20
11:30 | 2020-11-20
11:25 | 2020-11-20
11:23 | 2020-11-20
10:54 | 2020-11-20
10:37 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website