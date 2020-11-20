لبنان

جعجع بحث و كوبيتش آخر التطورات ولا سيما ضرورة تشكيل "حكومة قادرة"

Lebanon 24
20-11-2020 | 08:52
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استعرض رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش آخر التطورات في البلاد ولا سيما ضرورة تشكيل "حكومة قادرة" في أقرب وقت ممكن للقيام بالإصلاحات المطلوبة، وذلك في حضور مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري، وروجيه راجح عن جهاز العلاقات الخارجية في الحزب.
كما وضع جعجع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان في مضمون الرسالة التي كان قد أرسلها إلى رئيس فرنسا إيمانيول ماكرون مع الموفد الفرنسي إلى لبنان المستشار في قصر الإيليزيه باتريك دوريل خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت والتي طلب فيها من ماكرون أن تقوم بلاده بتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب الماضي.
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