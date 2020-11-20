ارسلان: لا يجوز التأخير بالتدقيق الجنائي.. والا الآتي أعظم!

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان عبر "تويتر" قائلاً: "لا يجوز التأخير في التدقيق الجنائي الذي يجب ان يطال كل مؤسسات الدولة دون استثناء لنعرف أين تبخرت أموال اللبنانيين والا سيكون الآتي أعظم".

لا يجوز التأخير في التدقيق الجنائي الذي يجب ان يطال كل مؤسسات الدولة دون استثناء لنعرف أين تبخرت أموال اللبنانيين والا سيكون الآتي أعظم — Talal Arslan (@talalarslane) November 20, 2020