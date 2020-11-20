لبنان

عون سيصعد حكومياً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2020 | 09:50
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علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن الرئيس ميشال عون سيصعد بشكل لافت في الملف الحكومي خلال خطابه بمناسبة الاستقلال مساء غد.

واشارت المصادر الى أن عون لن يتوجه للبنانيين بخطاب مرتبط بالمناسبة فقط، بل سيتحدث بالقضايا السياسية الراهنة.
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