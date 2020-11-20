ما حقيقة توجيه باسيل رسالة إلى الاميركيين لرفع العقوبات عنه؟

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البيان التالي:تداول بعض وسائل الاعلام خبراً نقلاً عن مصادر مفاده ان رئيس التيار جبران باسيل وجّه رسالة الى الاميركيين يطلب فيها رفع العقوبات عنه.يهم المكتب الاعلامي أن يؤكد أن الخبر عارٍ من الصحة، وانه في موضوع العقوبات، لا يزال يدرس مع فريق من الاختصاصيين السبل الادارية والقانونية والسياسية الواجب سلوكها لاظهار حقيقة هذه العقوبات وهو لم يقم بأي اجراء حتى الآن.