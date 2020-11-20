لبنان

شرطة بلدية الميناء أحبطت محاولتي سرقة ليلا اثناء منع التجول

Lebanon 24
20-11-2020 | 10:22
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تمكنت دورية تابعة لشرطة بلدية الميناء، فجر اليوم، من إحباط محاولة سرقة محل لبيع المواد الغذائية في شارع الكوندور، بعد ان اطلقت النار في الهواء على السارقين الذين فروا إلى جهة مجهولة.

كما استطاعت دورية اخرى تابعة لشرطة البلدية، من منع سرقة دراجة نارية كان شخصان يحاولان سرقتها مقابل أفران لبنان الاخضر، فأطلق أحدهما الرصاص باتجاه عناصر الدورية التي ردت باطلاق النار في الهواء لمنعهما من السرقة، وعلى الفور ترك السارقان الدراجة النارية وفرا باتجاه الاحياء الداخلية.
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