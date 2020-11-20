وزير الصحة: ذاهبون الى بر الامان

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في افتتاح قسم كورونا في مستشفى الحريري الجامعي، "اننا ذاهبون الى بر الأمان ونعمل على رفع الجهوزية تباعا، وليس هناك من تخبط لأننا نسير وفق خطة تتكامل مع القطاع الخاص".وقال: "ليس هناك وقت للتنظير بل للعمل، وهناك حقوق يجب أن تصل إلى جميع الممرضين في المستشفيات الحكومية"، مؤكدا ان "علينا في القطاع الصحي أن نكون مستقلين لأنه لا يمكن أن نرهن صحة المواطن لمزاجية بعض المؤسسات الاستشفائية".