لبنان

منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان.. الثلوج على 1800 م

Lebanon 24
20-11-2020 | 10:37
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت غائما مع انخفاض إضافي ومحدود في درجات الحرارة، كما تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة الصباحية ومترافقة ببرق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف حتى نهاية الاسبوع.

 

- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا. كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2200 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1900 متر ليلا.

 

السبت: غائم مع انخفاض إضافي ومحدود في درجات الحرارة، كما تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة الصباحية ومترافقة مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا.

 

الأحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية، يتوقع هطول امطار متفرقة وخفيفة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

 

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال هطول امطار خفيفة في المناطق الجنوبية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

 

- الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 16 درجة، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية - غربية، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.

- الانقشاع: سيء بسبب الضباب والأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%.

- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,14

- ساعة غروب الشمس: 16,32

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