"الوطني الحر": التيار وحدة متكاملة ومتضامن في القرارات والتوجهات

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" البيان التالي:



"طالعتنا صحيفة الاخبار، في عددها الصادر اليوم بمقال عنونته "ما بعد العقوبات الاميركية: باسيل يطعن من بيت ابيه ايضا"، يفتقر الى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية. ان التيار الوطني الحر ينفي نفيا قاطعا كل ما حمل المقال من معطيات مغلوطة وتشويه للوقائع والحقائق، ويؤكد أنه وحدة متكاملة شكلا ومضمونا، متضامن في القرارات والتوجهات، مع التزامه الكامل باحتضان تعدد الآراء وتبادلها، الأمر الذي يفترض بأي حزب ديموقراطي الحرص عليه. تأسيسا على هذه الحقيقة، يصبح تصوير اي نقاش، مهما بلغ، على أنه خيانة وانقلاب، أمرا غير مقبول، ويأتي في سياق السعي الخبيث الى الاستهداف المشبوه للتيار والمشاركة في محاولات شق الصف، وهو أمر نربأ بإدارة صحيفة الأخبار أن تقوم به".