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لبنان
بري: بدأ الاستقلال بالحكومة.. فأين نحن؟
Lebanon 24
20-11-2020
|
12:15
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بمناسبة عيد الاستقلال: "بدأ الاستقلال بالحكومة.. فأين نحن؟".
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