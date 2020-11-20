مُمرّض يسرُق"مريضة سرطان" قبل وفاتها؟

إدعى ابن مريضة، كانت تُعالج من مرض السرطان، على ممرض يعمل داخل مستشفى خاص في بيروت، بأنّ الأخير سرق مبلغاً من المال كان بحوزة والدته قبل أن يتوفاها الله في المستشفى.وأوردت التحقيقات التي جاءت تبعاً لشكوى المدعي أنّ والدة الاخير المدعوة "ن.ط" كانت موجودة في إحدى مستشفيات العاصمة بيروت وهي مصابة بمرض السرطان، وقد انتكست حالتها الصحيّة فتمّ استدعاء الممرّضين ومن بينهم "م.ع" الذين طلبوا من أهل المريضة الإنتظار خارج الغرفة، حيث خرج الممرّض "م.ع" بعد ذلك وهو يضع يديه في جيبيه.توفيت المريضة لاحقاً ليتبين لأولادها أنّه فُقد من غرفتها مبلغ 1200 دولار أميركي و300 الف ليرة لبنانية.وقد أنكر المدعى عليه ما أسند إليه في التحقيقات الأولية، ثمّ توارى عن الأنظار خلال التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الذي أصدر في نهاية تحقيقاته قراره الظني طالباً إعتبار فعل المدعى عليه "م.ع" (مواليد 1984) من نوع الجرم المنطبق على أحكام المادة 636|257 عقوبات وإيجاب محاكمته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.