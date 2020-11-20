لبنان

شكوى من المحافظ حول سرقة درابزين على كورنيش الميناء

Lebanon 24
20-11-2020 | 12:43
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رفع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا شكوى الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، حول سرقة درابزين ستانلس ستيل من على الكورنيش البحري في مدينة الميناء، طالبا اتخاذ الاجراءات القانونية، واجراء التحقيقات اللازمة، مع اتخاذ بلدية الميناء صفة الادعاء الشخصي، بحق كل ما يظهره التحقيق فاعلا.

وجاء في نص الشكوى :
"يرفق لكم تقرير شرطة بلدية الميناء حول سرقة درابزين ستانلس ستيل بحوالى طول 8 امتار من على الكورنيش البحري مقابل المعهد الفندقي، وذلك صباح الاربعاء الواقع في 18/11/2020.
للتفضل بالاطلاع، واتخاذ الاجراءات القانونية، وإجراء التحقيقات اللازمة مع اتخاذ البلدية صفة الادعاء الشخصي بحق كل من يظهره التحقيق فاعلا أو مشاركا او متدخلا، بجرم سرقة أملاك عامة وفقا للأحكام والقوانين المرعية الاجراء."
 

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