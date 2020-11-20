توقيف شخص ينشط في مجال نقل وتهريب السيارات المسروقة إلى خارج لبنان

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار متابعة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في جميع الاراضي اللبنانية.ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصل عناصر هذا المكتب الى معرفة هوية أحد الأشخاص الذي ينشط في مجال نقل وتهريب السيارات المسروقة من محافظتي بيروت وجبل لبنان الى داخل الاراضي السورية، وتحديد مكان تواجده.بناء عليه، وبتاريخ 9-11-2020 قامت قوة من المكتب المذكور بعملية مداهمة في محلة برج حمود، وتمكنت من توقيفه ويدعى:ع. ج. (مواليد عام 2000، سوري).