في جبيل أم وابنتها أصيبتا بطلق ناري

أدخل الى إحدى مستشفيات جبيل كل من م. ع. لبنانية و إبنتها ت. ش. (مواليد 2009) على اثر إصابة الأولى بطلق ناري في بطنها وت. برجلها اليسرى وذلك أثناء تواجدهما داخل منزلهما في منطقة الصفرا. وفي تفاصيل الحادثة فقد خرج طلق ناري عن طريق الخطأ من مسدس حربي عائد للمدعو ب. أ. وهو قريبهما. يذكر أن حالتهما مستقرة، وتم توقيف ب. امام مستشفى المعونات من قبل القوى الأمنية.