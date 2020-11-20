نفايات وسط طريق القطين الحازمية في الضنية احتجاجا لعدم ايجاد حل لازالتها

عمد عدد من الأشخاص على وضع أكوام من النفايات في وسط الطريق الرئيسي الذي يربط بين بلدتي القطين والحازمية في الضنية، وذلك بسبب تراكمها على جانب الطريق الواصل بين البلدتين، ونتيجة عدم إيجاد أي حل لإزالتها من قبل البلديتين المعنيتين.وأثار وضع النفايات وسط الطريق إستياء وانزعاج المواطنين العابرين على الطريق المذكور.