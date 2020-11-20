رئاسة الجمهورية تنفي ما ورد في "الأخبار".. ورسالة من عون للبنانيين غداً!

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما نشرته صحيفة "الأخبار" من كلام منسوب لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن موضوع العقوبات الأميركية التي استهدفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان: "نشرت جريدة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم، كلاماً منسوباً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع العقوبات الأميركية التي استهدفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وموقف عدد من نواب "التيار" في هذا الصدد".

وأضاف: "يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنّ ما نسب إلى رئيس الجمهورية في المقال المذكور لا أساس له من الصحة، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، فاقتضى التوضيح".

إلى ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس عون "يوجه في الثامنة مساء غد السبت، رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإستقلال، وذلك عبر وسائل الإعلام، ويتناول فيها التطورات الراهنة في ضوء المستجدات الأخيرة".







