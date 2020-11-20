بشمزين ودعت رمزي نجار والعظة تناولت مسيرته اعلاميا وفكرا وتواضعا

ودعت بلدة بشمزين الخبير في الاعلام والاعلان والكاتب الراحل رمزي نجار الذي توفي أمس متأثرا بفيروس كورونا. وترأس صلاة الجنازة كاهن رعية كوسبا الاب اسحق شاكر في كنيسة مار جرجس بشمزين، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار وعقيلته، أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ، النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري وعقيلته، رئيس مجلس إدارة mtv ميشال غبريال المر، رئيس بلدية بشمزين الدكتور فوزى كلش، الكاتب شكري انيس فاخوري، شقيق الراحل الكاتب مروان نجار وعائلة الراحل.وبعد قراءة الانجيل، ألقى الأب شاكر عظة، تحدث فيها عن مسيرة الراحل الاعلامية ورسالته وفكره وتواضعه"، مؤكدا أنه "انسان مؤمن وذكي استثمر ذكاءه في مجاله وصاحب موهبة كبيرة"، مستشهدا بكتابه "الحركة والسكون"، وقال:"كما يقول المطران افرام كرياكوس الموت هو الحقيقة الكبرى التي لا يستطيع الانسان ان يهرب منها،ان الراحل افتقده الرب في عمر متوسط لكنه يختار الانسان في الوقت المناسب".وتابع:" مع كل ما نمر فيه في هذا البلد العزيز نصمد في الرجاء وننتظر النور لأن الظلمة تأتي قليلا قبل الفجر. فلنا رجاء بربنا، أننا سنبصر النور في هذا البلد العزيز. والاخ رمزي شارك النور الذي تكلمت عنه الكنيسة والذي يأتي من يسوع المسيح لنستمر في حياتنا، صحيح انه غاب عنا بالجسد ولكنه يشاركنا الصلاة ويسمعنا".وختم الأب شاكر، معزيا عائلة الراحل، وشاكرا الجميع على حضورهم الجنازة.