بالأسماء.. الحريري يصدر قراراً بتشكيل هيئة الرئاسة لتيار "المستقبل"!

أعلن تيار "المستقبل"، اليوم الجمعة، في بيان أن رئيس تيار "المستقبل"، سعد الحريري، اتخذ قراراً بتشكيل هيئة الرئاسة، وذلك بناء على النظام الداخلي للتيار وقرار المكتب السياسي بتاريخ 18 تشرين الثاني 2020 بتأجيل انعقاد المؤتمر العام الدوري، وبحكم الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للرئيس.

وضمّت الهيئة:

نواب الرئيس، وهم: جان أوغاسبيان، غازي يوسف، مصطفى علوش، ساندي حلاق وخالد ياسين.