بالأسماء.. الحريري يصدر قراراً بتشكيل هيئة الرئاسة لتيار "المستقبل"!

أعلن تيار "المستقبل"، اليوم الجمعة، في بيان أن رئيس تيار "المستقبل"، سعد الحريري، اتخذ قراراً بتشكيل هيئة الرئاسة، وذلك بناء على النظام الداخلي للتيار وقرار المكتب السياسي بتاريخ 18 تشرين الثاني 2020 بتأجيل انعقاد المؤتمر العام الدوري، وبحكم الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للرئيس.
نواب الرئيس، وهم: جان أوغاسبيان، غازي يوسف، مصطفى علوش، ساندي حلاق وخالد ياسين.
- رئيس كتلة المستقبل النيابية: بهية الحريري.
- الأمين العام لـ"تيار المستقبل": أحمد الحريري.
- المنسق العام المركزي للشوؤن الخارجية والديبلوماسية: باسم الشاب.
- المنسق العام المركزي للاعلام والتواصل الاجتماعي: حسين الوجه.
- المنسق العام المركزي للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: هلا صغبيني.
- المنسق العام المركزي للأبحاث والدراسات: وداد الديك.
- المنسق العام المركزي للانتخابات: فادي سعد.
- المنسق العام المركزي للعلاقات العامة: سامر حدارة.
- المنسق العام المركزي للادارات المحلية والجمعيات الأهلية: جلال كبريت.
- المنسق العام المركزي للاغتراب: محمد الجوزو.
- المنسق العام المركزي لشؤون المجتمع المدني: ميرفت نحاس.
- امين سر هيئة الرئاسة: وسام شبلي.