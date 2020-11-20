سجال على "تويتر" بين اسود وبزي.. هل اصبح تطبيق الدستور جريمة؟

غرد النائب زياد اسود عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نمر بالمرحلة ذاتها التي مر بها المجلس النيابي قبل اقرار الطائف مع ذات الضغوط والارباك ومجهولية ما سيأتي على حساب اللبنانيين و المسيحيين من نظام وتآمر، نقف على ذات العتبة المؤدية الى الانسحاق او الانهيار والرفض امام المشروع ورأس الافعى فيه قانون الانتخابات، ونوايا سيئة اصلاحية".

نمر بذات المرحلة التي مر بها المجلس النيابي قبل اقرار الطائف مع ذات الضغوط والارباك ومجهولية ما سيأتي على حساب اللبنانيين و المسيحيين من نظام وتآمر ، نقف على ذات العتبة المؤدية الى الانسحاق او الانهيار و الرفض امام المشروع و رأس الافعى فيه قانون الانتخابات، ونوايا سيئة اصلاحية😉 — ziad assouad (@ZiadAssouad) November 20, 2020

تغريدة ردّ عليها النائب علي بزي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ان احترام الدستور أوجب الواجبات، أما مخالفة أحكامه بالنسبة إلينا من سابع المستحيلات.

ما قدمناه كاقتراح قانون للانتخابات يتطابق مع الدستور ، فهل اصبح تطبيق الدستور جريمة؟ والا تفضلوا وغيروا الدستور. أما بالنسبة للنوايا، فمتى كانت النوايا الاصلاحية سيئة ؟ وإلا.. لماذا أنتم ... الإصلاح؟".





