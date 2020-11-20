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لبنان
وزني بعد لقائه عون: ابلغتنا الفاريز ومارسال انهاء اتفاقية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
Lebanon 24
20-11-2020
|
15:05
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني بناء على طلبه، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، حيث اعلم الوزير وزني رئيس الجمهورية بأنه تلقى اليوم الجمعة كتابا من شركة "الفاريز ومارسال" بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر - وفق ما ورد في الكتاب المذكور - لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وأوضح وزني ان رئيس الجمهورية ابلغه ان "هذا الامر المستجد يستوجب حتما اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان".
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