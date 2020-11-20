الكورة.. 19 حالة ايجابية بكورونا

الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 الساعة 14:18كوروناوطنية - الكورة - اعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية "تسجيل 19 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :كفرحزير:1راسمسقا:2دده:1بتوراتيج:2بصرما:1عفصديق:1برسا:1كفرعقا:2ضهور الهوا:1بدبا:1كوسبا:1كفرصارون:1النخلة وحارة الخاصة:2قيد التحقق:2ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل، والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة".كما ناشدت المصابين " وجوب التزام الحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية " متمنية لهم الشفاء العاجل ".