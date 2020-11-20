اجتماع لـ"مجموعة الدعم".. وكوبيتش يسأل: لماذا الأجانب مهتمون بلبنان أكثر من السياسيين؟!

أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، أنّ مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عقدت اجتماعاً، اليوم الجمعة، في بيروت بحثت خلاله الأزمة المتشعّبة في لبنان، متسائلاً عن سبب اهتمام الأجانب بمصير لبنان أكثر من سياسييه.وأشار كوبيتش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إلى أنّ الاجتماع "استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية".وسأل: "لماذا يبدو أن الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه وأنهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد؟".