اجتماع لـ"مجموعة الدعم".. وكوبيتش يسأل: لماذا الأجانب مهتمون بلبنان أكثر من السياسيين؟!

بحث اليوم اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل #لبنان في بيروت بقلق بالغ تفاقم الازمة المتشعبة في لبنان كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية.
— Jan Kubis (@UNJanKubis) November 20, 2020
بحث اليوم اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل #لبنان في بيروت بقلق بالغ تفاقم الازمة المتشعبة في لبنان كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية.
لما يبدو أن الأجانب يهتمون بعافية ومصير #لبنان وشعبه وانهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد؟
— Jan Kubis (@UNJanKubis) November 20, 2020
لما يبدو أن الأجانب يهتمون بعافية ومصير #لبنان وشعبه وانهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد؟