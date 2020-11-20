اعتداء على مشغل للكمامات في الخيام.. هذا ما حصل

اعتدى مجهولون على مجمع النادي الثقافي الاجتماعي في بلدة الخيام، وتحديداً على مشغل سيدات الخيام للتنمية المخصص لخياطة الكمامات والذي يعتاش منه عائلات من البلدة.

وفي التفاصيل، فإن حجراً كبيراً ألقي على نافذة قاعة المشغل، ادى الى تناثر الزجاج على الاقمشة وماكينات الخياطة، الامر الذي سبب ذعراً عند السيدات اللواتي يعملن في المشغل وعطلهن عن العمل لساعات.

ودان كل من "جمعية سيدات الخيام للتنمية" و"النادي الثقافي الاجتماعي"، الاعتداء على "حرمة المجمع ومشغل الخياطة"، مطالبين "السلطات المحلية وقوى الأمن تسيير دوريات ليلية لقمع التجمعات ليلاً بين الشباب المستهتر".

يذكر انه الاعتداء الثاني الذي يحصل على المجمع.